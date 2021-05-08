صلاح الدين تتنفس الصعداء بعد إصلاح 6 أبراج كهرباء

شفق نيوز/ أعلن مصدر في صلاح الدين يوم السبت عودة التيار الكهربائي الى معدلاته الطبيعية اليومية الى قضاءي سامراء والدور بعد انقطاع دام اكثر من 48 ساعة جراء تفجير ابراج للطاقة من قبل عناصر داعش.

وقال المصر لوكالة شفق نيوز ان "فرق الصيانة التابعة لمديرية توزيع كهرباء الشمال تمكنت من اعادة 6 ابراج لنقل الطاقة إلى العمل.

وأشار إلى أن تلك الأبراج تضررت جراء قيام داعش بتفجير عبوات ناسفة عليها بين خطي (الشهيد عبدالله الدور - الشهيد عبدالله سامراء ١٣٢ ك.ڤ) بالقرب من منطقة (جلام البو عجيل) بين متنقلة الناعمة ومحطة شرق تكريت مما أدى الى سقوط البرج المرقم (٣٢٤) وتفجير ارجل (ركائز) الابراج المرقمة (-٣٢٣-٣٢٥-٣٢٧) .

واضاف المصدر أن "مكافحة المتفجرات رفعت 6 عبوات ناسفة غيرة منفجرة زرعت على الأبراج المرقمة (٣٢٦-٣٢٧) وتم اعادتها للخدمة".

من جهتها ناشدت مديرية توزيع كهرباء الشمال، قوات الأمن، باستنفار الجهود لمتابعة هذا الموضوع خلال الايام القادمة للحفاظ على الخطوط ومكونات الشبكة في ضل فصل الصيف وحمل الذروة لتأمين حاجة المواطنين من الطاقة.

ودعت الاجهزة الامنية الى "الحفاظ على ابراج نقل الطاقة الكهربائية كونها تقع خارج المدن وفي المناطق البعيدة والنائية، وحث شيوخ العشائر والمواطنين على دعم قواتنا الامنية والتبليغ عن الحالات الارهابية والتحركات المشبوهة لغرض الحفاظ على منظومة الطاقة الكهربائية".

وشددت على "تفعيل تام الجهد الاستخباراتي لقواتنا الامنية في الحد من هذه الظاهرة التي تعمل على تعطيل لمصالح المواطنين وتدمير البنى التحتية لواقع منظومة الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية خدمة للصالح العام".

وتتعرض ابراج نقل الطاقة في المناطق الساخنة والنائية الى هجمات متكررة يشنها في الغالب مسلحو داعش، ما يؤثر سلباً على ساعات تجهيز السكان بالكهرباء.