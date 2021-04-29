صلاح الدين.. استعداد لحصاد مليون دونم من القمح

شفق نيوز / أعلنت محافظة صلاح الدين، يوم الخميس انجاز 70% من الخطة الزراعية الشتوية رغم مشكلات وعراقيل الكهرباء وشح المياه والأمطار، فيما أشارت إلى قرب انطلاق حملة الحصاد التي تشمل اكثر من مليون دونم من القمح.

وقال مدير زراعة صلاح الدين، عباس طه السامرائي، لوكالة شفق نيوز. إن "الخطة الشتوية لهذا الموسم شملت مليونا و111 ألف دونم، 16500 دونما منها لمحصول الشعير"، مبينا أن "الخطة تضمنت أيضا مليون و11 ألف دونما تعتمد على أرواح السيح أي الأنهر والآبار و100 ألف دونما تعتمد على الأمطار (زراعة ديمية)".

وأكد السامرائي "انخفاض انتاجية القمح بشكل نسبي عن انتاجية الموسم الماضي بسبب المشكلات المذكورة انفا"، مشيرا إلى "قرب انطلاق حملة الحصاد في المحافظة والتنسيق بين الدوائر المعنية بحملة الحصاد وتأمين الحملة من قبل القوات الامنية في عموم المحافظة".

ولفت مدير زراعة صلاح الدين، إلى أن "المحافظة تسعى للبقاء في مراتب الصدارة ضمن المحافظات المنتجة والمصدرة للقمح".

وحذرت محافظة صلاح الدين، في أوقات سابقة، وعبر وكالة شفق نيوز، من "فشل" الخطط الزراعية الشتوية وكوارث معيشية تصيب 80% من سكان المحافظة، بسبب تأخر صرف مستحقات تسويق الحبوب للمزارعين من قبل وزارة التجارة.