صفقة فساد مليارية.. تورّط مسؤول عراقي بنقل محطتي كهرباء دون موافقة رسمية

شفق نيوز – بغداد

كشف مصدر مطّلع، اليوم الجمعة، عن تورّط مسؤول كبير في وزارة الكهرباء بنقل محطتين لتوليد الطاقة تُقدر قيمتهما بخمسة مليارات دينار دون علم الوزارة إلى مناطق يسيطر عليها أشخاص متنفذون.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مدير فرع كهرباء إحدى محافظات جنوبي العراق، متورّط بنقل محطتي كهرباء نوع (اي-هاوس) سعة الواحدة منها (31.5MV)، إلى المناطق الزراعية الصحراوية لأشخاص متنفذين، من دون علم القيادات العليا في الوزارة".

وأضاف، ان "الشخصين اللذين قام المسؤول بنقل المحطات إليهما، هما مسؤولان حكوميان، أحدهما محلي والآخر أمني و يمتلكان مزارع في تلك المناطق".

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن "المحطتين تم شراؤها بصلاحيات استثنائية لوزير الكهرباء، و بمبالغ تقدر بأكثر من 5 مليارات دينار عراقي، لغرض فك الاختناق عن الشبكة الكهربائية في الجنوب، ومع ذلك نُقلت المحطتين لمنافع شخصية".

ودعا المصدر هيئة النزاهة والادعاء العام، إلى الإفادة من هذه المعلومات "للتحقيق في عملية نصب المحطتين التحويليتين، ومحاسبة المقصرين".