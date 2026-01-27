صفر ميغاواط من إيران.. توقف واردات الكهرباء إلى العراق

شفق نيوز- بغداد

توقفت واردات الكهرباء الإيرانية إلى العراق بالكامل، بعد إعلان الشركة الإيرانية تراجع الإمدادات إلى صفر ميغاواط في الوقت الحالي، وسط ضغوط سياسية واقتصادية وظروف دولية متشابكة.

وقالت الشركة في بيان، أن إيران تصدر حالياً 20 ميغاواط إلى باكستان و30 ميغاواط إلى أفغانستان، فيما تستورد بالمقابل 507 ميغاواط من الكهرباء من تركمانستان وأرمينيا، ما يعكس تراجعاً كبيراً في حجم صادراتها الخارجية.

وقال نائب شؤون النقل والتجارة الخارجية في شركة الكهرباء الإيرانية، محمد الله داد، إن توقف تصدير الكهرباء إلى العراق يعود إلى الضغوط الدولية والعلاقات السياسية، إضافة إلى ظروف إقليمية معقدة، مشيراً إلى أن صادرات الكهرباء كانت تتوقف سابقاً أيضاً خلال شهر فبراير / شباط من بعض السنوات.

وأضاف أن مشاريع تبادل الكهرباء ما زالت قائمة لكنها تشهد تباطؤاً في التنفيذ بسبب الأوضاع الإقليمية والمفاوضات وصعوبات تنقل المسؤولين، إلى جانب مشاكل فنية ولوجستية أخرى.

وبين أن انقطاع الإنترنت لم يؤثر على إنتاج الكهرباء في محطات التوليد، لكنه أدى إلى انخفاض استهلاك الكهرباء من قبل أنشطة تعدين العملات الرقمية بنحو 1500 ميغاواط مقارنة بالفترة السابقة.