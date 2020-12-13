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صعود مفاجئ للدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-13T12:02:31+0000
صعود مفاجئ للدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ قفزت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد وكوردستان لمستويات عالية اليوم الاحد 13 كانون الاول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت ظهر هذا اليوم، 127800 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 127850 دينارا مقابل 100 دولار.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد صباح هذا اليوم  126900 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضا في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 128250 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 127250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 127300 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع  127000 لكل مائة دولار امريكي

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