صعود "مسائي" في أسعار النفط عالمياً

شفق نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار النفط مجدداً، مساء اليوم الاثنين، على خلفية توقعات بقيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على روسيا تؤدي إلى تعطل الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتاً أو 0.6% إلى 68.13 دولاراً في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتاً أو 0.7 % إلى 64.12 دولاراً، بحسب وسائل إعلام اقتصادية.

وقال رئيس قسم إستراتيجيات السلع الأولية في "ساكسو بنك"، أولي هانسن "تشعر السوق ببعض القلق من تعثر مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا".

وأضاف "تتوقع السوق أن يتجاوز العرض الطلب خلال أشهر الخريف، لكن على المدى القصير، يواجه ذلك تحديا بسبب الاضطرابات الجيوسياسية المحتملة".

وشنّت أوكرانيا أمس الأحد هجوماً بطائرات مسيّرة على روسيا، أدى إلى تراجع كبير في قدرة مفاعل بإحدى أكبر محطات الطاقة النووية الروسية، إضافة إلى اندلاع حريق ضخم في محطة «أوست-لوجا» لتصدير الوقود، بحسب مسؤولين روس.

كما استمرّ حريق آخر في مصفاة نوفوشاختينسك جنوب روسيا لليوم الرابع على التوالي نتيجة هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة، وفق ما ذكره القائم بأعمال حاكم المنطقة.

وقال محلل الأسواق لدى "آي جي"، توني سيكامور، إن "نجاح أوكرانيا في استهداف البنية التحتية النفطية الروسية يعزز المخاطر الصعودية لأسعار الخام".

من جهته، صرّح نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أمس الأحد، بأن روسيا قدّمت "تنازلات كبيرة" باتجاه تسوية تفاوضية لحربها مع أوكرانيا.

غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدّد يوم الجمعة تهديده بفرض عقوبات إضافية على موسكو إذا لم يتحقق تقدم نحو تسوية سلمية خلال أسبوعين.

في الأثناء، تعزّزت شهية المستثمرين للمخاطرة بعدما أشار رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول يوم الجمعة إلى احتمال خفض معدلات الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأميركي المقبل في أيلول/ سبتمبر المقبل,

وقالت المحللة الكبيرة للسوق في شركة الوساطة "فيليب نوفا"، بريانكا ساشديفا، إنه برغم ذلك، يبدو أن أسعار الخامين القياسيين للنفط تفتقر إلى قوة دافعة.

وأضافت أن الأسواق تزداد اقتناعاً فيما يبدو بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ستؤثر على النمو الاقتصادي.

وسجلت أسعار النفط ارتفاعاً صباح اليوم الاثنين، عقب تصعيد أوكرانيا هجماتها على مواقع للطاقة داخل روسيا، ما أثار مخاوف بشأن تعطل الإمدادات، بالتزامن مع توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية التي عززت الآمال بنمو الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب على الوقود.

وسجّلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 3 سنتات ليصل إلى 67.76 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 7 سنتات مسجلاً 63.73 دولاراً للبرميل.