صعود طفيف بأسعار الذهب في بغداد وأربيل مع ارتفاع سعر صرف الدولار

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي ارتفاعاً طفيفاً في الأسواق المحلية، يوم الأحد، بالتزامن مع صعود أسعار صرف الدولار أمام الدينار في بغداد وأربيل.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 1.017 مليون دينار، وسعر شراء بلغ 1.013 مليون، مقارنة بأسعار يوم أمس السبت التي سجلت 1.014 مليون دينار للمثقال.

كما سجل سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 نحو 987 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 983 ألفاً.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 1.020 مليون و1.030 مليون دينار، بينما تراوح سعر بيع المثقال العراقي بين 990 ألفاً و مليون دينار.

وفي أربيل، شهدت الأسواق ارتفاعاً مماثلاً، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 1.056 مليون دينار، وعيار 21 نحو 1.008 مليون دينار، فيما سجل عيار 18 سعر بيع قدره 864 ألف دينار.

ويأتي هذا الارتفاع متزامناً مع صعود أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية لتصل إلى 153,500 دينار لكل 100 دولار، مقارنة بإغلاق يوم أمس السبت عند 153,150 ديناراً.

يُذكر أن سعر الذهب عيار 21 كان قد كسر حاجز المليون دينار للمرة الأولى في تاريخ الأسواق المحلية العراقية في الحادي والعشرين من كانون الثاني الماضي، متأثراً بالمعادلة الحسابية التي تجمع بين سعر الأونصة عالمياً وسعر صرف الدولار محلياً.