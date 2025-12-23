صعود صباحي للدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الاميركي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد سجلت 143,150 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بعدما كانت قد سجلت يوم أمس الاثنين 142,900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 143,750 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 142,750 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد ارتفعت أسعار الدولار كذلك، إذ بلغ سعر البيع 142,100 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 142,000 دينار مقابل 100 دولار.