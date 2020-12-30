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صعود أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-30T07:07:27+0000
صعود أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، وكوردستان اليوم الاربعاء 30 كانون الاول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم الاربعاء ، 143700 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 143750 دينارا مقابل 100 دولار.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد امس الثلاثاء  143100 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضا في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 144750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 142750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا وبلغ سعر البيع 143500 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع  143000 لكل مائة دولار امريكي.

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