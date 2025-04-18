صعود أسعار النفط لأكثر من 3% لتحقق أول ارتفاع أسبوعي منذ قرابة شهر

شفق نيوز/ سجلت أسعار النفط ارتفاعا بأكثر من ثلاثة بالمئة في تسوية عقود، أمس الخميس، مدعومة بآمال التوصل إلى إتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ووسط تزايد مخاوف تتعلق بالإمدادات بعد أن فرضت واشنطن مزيدا من العقوبات لتقليص صادرات النفط الإيرانية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.11 دولار أو 3.2 بالمئة إلى 67.96 دولارا للبرميل عند التسوية، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.21 دولار أو 3.54 بالمئة إلى 64.68 دولارا للبرميل.

وارتفع الخامان بنحو خمسة بالمئة خلال الأسبوع ليحققا أول ارتفاع أسبوعي في ثلاثة أسابيع. وامس الخميس هو آخر يوم تسوية في الأسبوع قبل عطلة عيد القيامة، وفقا لوكالة "رويترز".

وعبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن تفاؤلهما بشأن تسوية التوتر التجاري الذي أثر سلبا على العلاقات الأميركية الأوروبية.

وقال ترامب "لن نواجه أي مشكلة تذكر في إبرام صفقة مع أوروبا أو أي جهة أخرى، لأننا نملك ما يريده الجميع".

وقال بوب يوجر، مدير عقود الطاقة الآجلة في ميزوهو، إن التوصل إلى صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي قد يحد من تأثير رسوم ترامب الجمركية على الطلب.

وأصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات جديدة تستهدف صادرات النفط الإيرانية أمس الأربعاء، بما شمل مصفاة نفط صغيرة مستقلة تتخذ من الصين مقرا، مما يزيد من الضغط على طهران وسط محادثات بشأن برنامجها النووي.

وقال جون كيلداف الشريك في آجين كابيتال "تلك العقوبات شديدة التنوع تركز على مصاف صغيرة في الصين... يشكل ذلك نقصا محتملا لإمدادات من السوق".

كما فرضت واشنطن عقوبات إضافية على عدد من الشركات والسفن التي قالت إنها مسؤولة عن تسهيل وصول شحنات نفط إيرانية للصين في إطار أسطول ظل.

وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أول أمس الأربعاء أنها تلقت خططا محدثة من العراق وقازاخستان ودول أخرى لإجراء المزيد من تخفيضات الإنتاج لتعويض تجاوز الحصص المتفق عليها.

وخفضت أوبك ووكالة الطاقة الدولية والعديد من البنوك بما في ذلك غولدمان ساكس وجيه.بي مورغان هذا الأسبوع توقعاتها بشأن أسعار النفط ونمو الطلب إثر الاضطرابات التي تسببت فيها الرسوم الجمركية الأميركية وردود دول أخرى عليها.