صعود أسعار النفط بعد انخفاضين متتاليين

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط العالمية، يوم الخميس، لتتعافى من انخفاض لجلستين متتاليتين مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم أحدث بيانات لمخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية.

وبحلول الساعة 00:41 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/أيار 29 سنتا أو ما يعادل 0.34 بالمئة إلى 86.38 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة تسليم يونيو/ حزيران الأكثر تداولا 28 سنتا بما يعادل 0.33 بالمئة إلى 85.69 دولارا.

أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو/ أيار فارتفعت 41 سنتا أو 0.50 بالمئة إلى 81.76 دولارا للبرميل.

وفي الجلسة الماضية، تعرضت أسعار النفط لضغوط بعد أن ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية على غير المتوقع الأسبوع الماضي مدفوعة بارتفاع واردات الخام وتباطؤ الطلب على البنزين، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.

ومع ذلك، كانت الزيادة في مخزونات النفط الخام أقل من توقعات معهد البترول الأمريكي.

وذكر عضو في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي يوم أمس الأربعاء، أن أحدث بيانات للتضخم والتي جاءت مخيبة للآمال تؤكد مبررات البنك المركزي الأمريكي لإرجاء الخفض المستهدف لسعر الفائدة على المدى القصير، لكنه لم يستبعد خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.