صعود أسعار الذهب وسط ارتفاع الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد/أربيل

سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، اليوم الخميس، ارتفاعاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل، بالتزامن مع صعود أسعار صرف الدولار مع انطلاق التداولات الصباحية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 853 ألف دينار، وسعر شراء 849 ألفاً، فيما سجلت يوم أمس الأربعاء 848 ألف دينار.

وأشار المراسل إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 823 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 819 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 855 ألفاً و865 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 825 ألفاً و835 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت ارتفاعاً أُسوة ببغداد، حيث بلغ سعر بيع المثقال لعيار 22 نحو 899 ألف دينار، وعيار 21 نحو 859 ألفاً، فيما سجل عيار 18 سعر بيع بلغ 735 ألف دينار.

وجاء هذا الصعود في أسعار المعدن النفيس تزامناً مع ارتفاع أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الخميس، في بورصات بغداد وأربيل؛ حيث سجلت بورصتا الكفاح والحارثية 150,650 ديناراً مقابل كل 100 دولار، مقارنة بيوم أمس الأربعاء حيث سجلت 150,300 دينار.

يُذكر أن سعر الذهب عيار 21 في الأسواق العراقية كان قد تجاوز حاجز المليون دينار للمثقال الواحد للمرة الأولى في تاريخه في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، بفعل معادلة التسعير المحلية التي ترتبط طردياً بسعر الأونصة عالمياً ومعدلات صرف العملة الأجنبية في الأسواق الموازية.