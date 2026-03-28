صعود أسعار الذهب مع تراجع الدولار بالعراق في تعاملات بداية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / اربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم السبت، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة إقليم كوردستان وذلك مع تعاملات مطلع الأسبوع الجاري.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي و التركي والأوروبي 978 ألف دينار، وسعر الشراء 974 الفاً، فيما سجلت الأسعار يوم الخميس الماضي 965 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 948 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 944 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 980 الفاً، و990 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 950 الفاً و960 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت ارتفاعا ايضا ، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.050 مليون دينار، وعيار 21 بيع 1.002 مليون، وعيار 18 بيع 859 ألف دينار.

ويُسعَّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيه سعر الأونصة عالميا مع سعر الدولار محليا.

ويأتي هذا مع انخفاض أسعار صرف الدولار الأميركي، في وقت سابق من صباح اليوم، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان تزامناً مع افتتاح بورصة واسواق العملية في بداية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 154450 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 154700 دينار مقابل 100 دولار.