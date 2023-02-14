صعود أسعار الذهب مع تراجع الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، مع انخفاض الدولار قبل بيانات التضخم .

وبحلول الساعة 04:15 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 1855.59 دولارا للأوقية (الأونصة)، ، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.29 بالمئة إلى 1867.59 دولارا.

ظل الدولار منخفضا قبل بيانات التضخم الامريكية بعد ان تعرض الى خسارة 0.3% مقابل نظرائه الرئيسيين في الجلسة السابقة.

كما تراجعت عائدات سندات الخزانة لأجل عامين من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر لتحوم عند 4.51٪ ، مقارنة بالإغلاق السابق 4.53٪.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.108 بالمئة إلى 21.96 دولارا للأوقية، ، وتراجع البلاتين 0.08 بالمئة إلى 959.60 دولارا وارتفع البلاديوم 0.05 بالمئة إلى 1550.78 دولارا.