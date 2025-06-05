صعود أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الخميس ( 5 حزيران 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 671 الف دينار، وسعر الشراء 667 دينار. فيما سجلت أسعار أمس الأربعاء 666 ألف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 641 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 637 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 670 الف و 680 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 640 الفا و 650 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث عيار 22 بيع 700 ألف دينار، وعيار 21 بيع 668 ألف دينار، وعيار 18 بيع 573 ألف دينار.

وارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، في وقت سابق من صباح اليوم، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع قرب حلول عيد الاضحى.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت امس الاربعاء 141250 ديناراً مقابل 100 دولار .