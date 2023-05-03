صعود أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار في اسواق بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، (3 ايار 2023) بالتزامن مع صعود أسعار الدولار أمام الدينار.

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 401 الف دينار، وسعر الشراء 397 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الثلاثاء 392 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي ارتفعت ايضا عند 371 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 367 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 400 الف دينار و 410 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 370 الفاً و 380 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 470 الفاً، فيما سجل عيار 22 بيع 435 الف دينار وسجل عيار 21 بيع 420 الف دينار عيار 18 بيع 355 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).