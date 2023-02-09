صعود أسعار الذهب في اسواق بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم الخميس، (9 شباط 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 388 الف دينار، وسعر الشراء 384 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع للذهب ليوم امس الثلاثاء 380 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 358 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 354 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 385 الف دينار و 395 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 355 الفاً و 365 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 455 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 415 الف دينار وسجل عيار 21 بيع 400 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 340 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).