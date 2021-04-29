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صعود أسعار الذهب بفعل الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-29T07:35:35+0000
صعود أسعار الذهب بفعل الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، إذ انخفض الدولار بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة في المستقبل المنظور، وذلك رغم تبنيه نظرة أكثر إشراقا للتعافي الاقتصادي.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1784.26 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:38 بتوقيت غرينتش. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1784.40 دولارا للأوقية.

هبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يعزز الإقبال على الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومما زاد من جاذبية الذهب، خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لحزمة شاملة بقيمة 1.8 تريليون دولار للأسر والتعليم، والتي كشف عنها في أول خطاباته بالكونجرس.

يميل الذهب للاستفادة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق لأنه يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2947.96 دولارا للأوقية، وذلك بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1962.50 دولارا يوم الثلاثاء.

وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1221.76 دولارا، وربحت الفضة 0.8 بالمئة لتسجل 26.38 دولارا للأوقية.

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