صعود جديد لأسعار الذهب في العراق

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي مجدداً، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.071 مليون دينار، وسعر الشراء 1.067 مليون دينار، بعد أن سجلت أمس الأحد 1.033 مليون دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.041 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.037 مليون دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 1.070 مليون دينار و1.080 مليون دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.040 مليون دينار و1.050 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.139 مليون دينار، وعيار 21 بيع 1.087 مليون دينار، وعيار 18 بيع 932 ألف دينار.

وبذلك تستمر أسعار الذهب بالارتفاع منذ أن تجاوزت يوم الأربعاء الماضي (21 كانون الثاني) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.