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صعود جديد للدولار مقابل الدينار العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-12T07:28:57+0000
صعود جديد للدولار مقابل الدينار العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، اليوم السبت 12 كانون الاول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 127050 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 127100 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت في بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم الخميس الماضي 126800 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضا في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 127500 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 126500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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