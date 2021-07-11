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صعود جديد للدولار في شمال وشرق سوريا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-11T10:34:39+0000
صعود جديد للدولار في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي مجدداً يوم الأحد، في مناطق شمال وشرق سوريا.

وسجلت مدينة ديرك، اقصى شمال وشرق سوريا 3215 ليرة سورية مقابل دولار أمريكي واحد.

وشهدت اسواق الصيرفة هبوطاً حاداً في الدولار الأمريكي بشمال وشرق سوريا فترة الحظر الجزئي المفروض قبل ثلاثة أشهر إلى أن بلغ 2800 ليرة سورية.

وارتفعت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة يوم الأحد ، فقد وصل سعر البيع 3210 ليرة سورية، كما وبلغ سعر الشراء 3215 ليرة سورية.

وسجل مصرف سورية المركزي يوم الأحد 2525 ليرة سورية مقابل دولار أمريكي واحد .

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