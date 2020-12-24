صعود جديد للدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، وكوردستان اليوم الخميس 24 كانون الاول 2020 .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم الخميس، 142000 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 142000 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد امس الاربعاء 140500 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضا في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 143000 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 141000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا وبلغ سعر البيع 142000 لكل مائة دولار، والشراء بواقع 141000 لكل مائة دولار امريكي.