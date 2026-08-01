صعود الذهب وسط ارتفاع الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، اليوم السبت، ارتفاعاً بالأسواق المحلية في بغداد وأربيل وسط صعود سعر صرف الدولار مع انطلاق التداولات الصباحية في بداية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 866 ألف دينار، وسعر الشراء 862 ألفاً، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 853 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 836 ألفاً، وبلغ سعر الشراء 832 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 865 ألفاً و875 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 835 ألفاً و 845 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت ارتفاعا طفيفا، حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 900 الف دينار، وعيار 21 سعر بيع 860 ألفاً، وعيار 18 سعر بيع 736 ألف دينار.

وجاء هذا الصعود في أسعار المعدن النفيس تزامناً مع ارتفاع أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم السبت، في بورصات بغداد وأربيل؛ حيث سجلت بورصتا الكفاح والحارثية 150,850 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ 150,650 ديناراً يوم الخميس الماضي.

يُذكر أن سعر الذهب عيار 21 في الأسواق العراقية كان قد تجاوز حاجز المليون دينار للمثقال الواحد للمرة الأولى في تاريخه في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، بفعل معادلة التسعير المحلية التي ترتبط طردياً بسعر الأونصة عالمياً ومعدلات صرف العملة الأجنبية في الأسواق الموازية.