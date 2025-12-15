صعود الذهب مع تراجع الدولار والعوائد قبيل بيانات وظائف أميركا

شفق نيوز- متابعة

ارتفع سعر الذهب، اليوم الاثنين، مستفيداً من تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة، في وقت تترقب فيه الأسواق صدور بيانات الوظائف الاميركية الرئيسية بحثاً عن مؤشرات حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، فيما استقرت أسعار الفضة عقب مكاسب قياسية سجلتها الأسبوع الماضي.

وواصل الذهب مكاسبه مدعوماً بضعف الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الاميركية، إذ صعد سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليصل إلى 4320.65 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 03:19 بتوقيت غرينتش، ليكون قد حقق ارتفاعاً بنحو 64% منذ بداية العام الجاري.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الاميركي بنسبة 0.6% لتبلغ 4354.00 دولاراً للأونصة.

وتذبذبت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها في شهرين، والذي سجلته الأسبوع الماضي، ما عزز جاذبيته للمشترين الأجانب، بالتزامن مع انخفاض طفيف في عوائد سندات الخزانة الاميركية القياسية لأجل 10 سنوات.

ولا تزال الأسواق تركز على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، بعد أن خفض البنك المركزي الاميركي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، في قرار نادر شهد انقساماً، مع إشارته إلى احتمال التوقف المؤقت في ظل ثبات التضخم وعدم وضوح توقعات سوق العمل.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.8% ليصل إلى 62.48 دولاراً للأونصة، بعدما كان قد سجل مستوى قياسياً بلغ 64.65 دولاراً يوم الجمعة، قبل أن يغلق على انخفاض حاد.

وارتفعت أسعار الفضة بنسبة 115% منذ بداية العام، مدفوعة بتراجع المخزونات، وقوة الطلب الصناعي، وإدراجها ضمن قائمة المعادن الحيوية الاميركية.

في المقابل، انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.2% إلى 1741.82 دولاراً للأونصة، فيما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.1% ليصل إلى 1502.29 دولاراً للأونصة.