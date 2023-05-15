صعود الذهب مع استمرار المخاطر الاقتصادية

شفق نيوز/ صعدت أسعار الذهب يوم الاثنين، مع تعثر محادثات رفع سقف الدين الأمريكي ومخاوف من تباطؤ اقتصادي، الأمر الذي دفع بعض المتعاملين نحو المعدن النفيس وهو من أصول الملاذ الآمن.

وبحلول الساعة 20:49 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2013.79 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد تراجعه على مدى ثلاث جلسات، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2018.20 دولاراً للأوقية.

وكشفت بيانات يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين الأمريكيين تراجعت إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في مايو / أيار بفعل مخاوف من ركود ينتج عن الخلاف السياسي المرتبط برفع سقف دين الحكومة الاتحادية.

وتميل أسعار الذهب للارتفاع خلال أوقات الضبابية الاقتصادية والمالية، لكن رفع أسعار الفائدة يقوض شهية الإقبال على المعدن الذي لا يدر فائدة.

غير أن الذهب فقد بعض بريقه بفعل صعود مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع مقابل عملات رئيسية، وهو ما يزيد تكلفة شراء الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للعملات الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.01 دولاراً للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1052.44 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1518.06 دولاراً للأوقية.