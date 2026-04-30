صعود الذهب في بغداد وأربيل متأثراً بارتفاع الدولار محلياً و"المعدن الأصفر" عالمياً

شهدت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الخميس، ارتفاعاً في الأسواق المحلية في بغداد وأربيل وسط صعود الدولار مقابل الدينار العراقي، والمعدن النفيس في السوق العالمية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من (الخليجي والتركي والأوروبي) 996 ألف دينار، وسعر الشراء 992 ألفاً، فيما سجلت أمس الأربعاء سعر بيع بلغ 986 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 966 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 962 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 995 ألفاً و مليون و5 آلاف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 965 ألفاً و 975 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر بيع عيار 24 نحو مليون و140 ألف دينار، وعيار 22 نحو مليون و46 ألفاً، وعيار 21 نحو 998 ألفاً، وعيار 18 نحو 855 ألف دينار.

يأتي هذا بالتزامن مع ارتفاع أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد لتسجل 153,900 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الأربعاء 153,750 ديناراً.

يُشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز في (21 كانون الثاني 2026) حاجز المليون دينار، وذلك للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة عبر عملية حسابية يدخل فيها سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.

وارتفعت أسعار الذهب عالمياً بنسبة 0.6% لتصل إلى 4,566 دولاراً للأونصة، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي لتبلغ 4,578 دولاراً، مدعومة بتراجع قيمة الدولار عالمياً ما يجعل المعدن أقل كلفة للمستثمرين.