صعود الذهب بعد انحسار مخاوف رفع الفائدة الأمريكية

شفق نيوز/ واصلت أسعار الذهب مكاسبها يوم الخميس، بعدما بدت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول عن الرفع المستقبلي لأسعار الفائدة أقل تشددا من المتوقع، ما أدى لتراجع الدولار وانخفاض العائد على سندات الخزانة.

وبحلول الساعة 04:50 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1736.44 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد صعوده واحدا بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1734.70 دولار للأوقية.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة يوم أمس الأربعاء بمقدار 0.75 نقطة مئوية بهدف مكافحة التضخم الآخذ في الارتفاع.

وانخفض الدولار 0.6 بالمئة وبدى يحوم قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الخميس، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل سعرا لحائزي العملات الأخرى.

كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ليقترب من أدنى مستوى في شهرين، ويقلل انخفاض العائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 19.20 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 890 دولاراً للأوقية، وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2042.51 دولارا للأوقية.