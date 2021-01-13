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صرف 6 مليارات دينار خلافا للقانون بمحافظة عراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-13T10:05:45+0000
صرف 6 مليارات دينار خلافا للقانون بمحافظة عراقية

شفق نيوز/ أوقفت ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في النجف يوم الاربعاء صرف مبلغ (6,000,000,000) دينار؛ لمخالفة إجراءات الصرف للقانون.

واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى إيقاف صرف مبلغ (6,000,000,000) دينار في مديريَّة بلديَّة النجف، مبينة في حديثها عن عمليَّة الضبط، أن فريق عمل مكتب تحقيق النجف، الذي انتقل إلى مديريَّة بلديَّة النجف، قام بضبط أصل الأوليات الخاصة بالمشاريع المُنفَّذة بالآجل؛ لوجود ضغوطاتٍ على مسؤولي الرقابة في البلديَّة؛ بغية صرف المبالغ المُخصَّصة لها بشكلٍ مُخالفٍ للقانون.

وأضافت إن الفريق تمكَّن، بعد قيامه بالتحرّي، من إيقاف عمليَّة الصرف خلافاً للقانون، والمحافظة على المال العام، مشيرةً إلى ضبط أوليات (47) مشروعاً مُنفِّذاً بالآجل، تصل قيمتها الكليَّـة إلى (8,000,000,000) مليارات دينارٍ.

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