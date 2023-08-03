صرف الدولار ينخفض في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 149900 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت الاسعار أمس الاربعاء 151500 دينار.

اما اسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فإن البورصة سجلت انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 151100 دينار، وسعر الشراء 151050 دينارا مقابل 100 دولار.