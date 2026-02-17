صرف الدولار يغلق على ارتفاع طفيف في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي بشكل طفيف، مساء اليوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 151600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت صباح اليوم 151500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 151000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 151700 دينار مقابل كل 100 دولار، وسعر الشراء 151550 دينار مقابل 100 دولار.