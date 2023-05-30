صرف الدولار يستقر في بغداد وينخفض بكوردستان مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 146600 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح اليوم.

وأشار مراسلنا؛ إلى أن أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 145500 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 146750 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146700 دينار مقابل 100 دولار.