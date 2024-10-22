صرف الدولار يستقر في بغداد ويرتفع بأربيل مع إغلاق بورصتي البلاد

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار في أسواق بغداد، وارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع اغلاق البورصة مساء اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية، لتسجل 152600 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 151500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل؛ فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 152650 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152550 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.