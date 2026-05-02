صدارة عراقية للقائمة العربية.. أكثر من 50 ألف سائح بتركيا خلال شهر

أظهرت بيانات حديثة لوزارة الثقافة والسياحة التركية، تصدّر العراق قائمة الدول العربية من حيث عدد السياح الوافدين إلى تركيا خلال شهر آذار/ مارس 2026، متفوقاً بفارق كبير على بقية دول المنطقة.

ووفقاً لتقرير صادر عن الوزارة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد بلغ عدد السياح العراقيين 52,692 سائحاً، فيما جاء ترتيب بقية الدول العربية في القائمة كالآتي: السعودية: 22,271 سائحاً، والجزائر: 17,066 سائحاً، ومصر: 12,752 سائحاً، والمغرب: 11,635 سائحاً، ولبنان: 11,526 سائحاً، وتونس: 9,719 سائحاً، وليبيا: 9,046 سائحاً، والأردن: 7,205 سائحين، واليمن: 1,785 سائحاً.

وعزت الوزارة هذا التدفق السياحي المستمر إلى عوامل عدة، أبرزها القرب الجغرافي وتسهيلات إجراءات السفر، إضافة إلى الروابط الاقتصادية والثقافية المتنامية، مما يكرّس تركيا وجهة مفضلة للسياح العراقيين لغرض الترفيه والتسوق والرحلات العائلية.