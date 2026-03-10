صحيفة هندية: إيران فتحت مضيق هرمز أمام ناقلات النفط البنغلاديشية

شفق نيوز- نيودلهي

أفادت صحيفة "بيزنس ستاندرد" الهندية، يوم الثلاثاء، بأن إيران سمحت لناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال البنغلاديشية بالمرور بأمان عبر مضيق هرمز.

ووفقاً للصحيفة، فإن حكومة دكا طلبت من إيران ضمانات بشأن المرور الآمن لناقلات النفط التي ترفع علم بنغلاديش، بعد أن هددت النزاعات في الشرق الأوسط حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم ممرات نقل الطاقة في العالم.

وأضافت الصحيفة أن إيران سمحت لناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال البنغلاديشية بالمرور بأمان عبر مضيق هرمز، شريطة إبلاغ السلطات قبل دخول المضيق.

ويأتي هذا التطور عقب محادثات جرت مؤخراً في دكا بين مسؤولين بنغلاديشيين وإيرانيين حول التعاون في مجال الطاقة والنقل البحري.

وتسبب الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران في تضرر إمدادات الطاقة، في ظل التوقف شبه التام لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مع تقارير عن تكدس مئات السفن على جانبيه نتيجة المخاطر الأمنية المتزايدة.

وفي 2 آذار/ مارس الجاري أعلن مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني إبراهيم جباري، أن مضيق هرمز مغلق، وأن أي سفن تحاول عبوره ستتعرض للهجوم.

ومن المضيق الاستراتيجي يمرّ نحو 20 مليون برميل نفط يومياً، وتسبب إغلاقه في زيارة تكاليف الشحن والتأمين، وارتفاع أسعار النفط، ما أثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.

ومنذ 28 شباط/ فبراير 2026 تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أميركية" في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضراراً بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.