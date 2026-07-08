صحيفة أميركية: العراق وافق على منع الدولار عن إيران والفصائل لاستئناف شحنات العملة

شفق نيوز- واشنطن

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، مساء الأربعاء، بأن العراق وافق على ضوابط جديدة تهدف إلى منع تدفق الدولارات إلى إيران وحلفائها من "الميليشيات"، مقابل رفع إدارة ترمب تعليقاً دام أربعة أشهر لشحنات العملة الأميركية إلى بغداد، وفقاً لما نقلته عن مسؤولين أميركيين وعراقيين.

وبحسب تقرير الصحيفة الذي تابعته وكالة شفق نيوز، فإن وزارة الخزانة الأميركية كانت قد أوقفت تسليم الأوراق النقدية في أواخر شباط/ فبراير مع بداية الحرب على إيران، ما حرم حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي من سيولة نقدية كانت بأمس الحاجة إليها من عائدات مبيعات النفط المودعة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وفي ظل توقف صادرات النفط العراقية بشكل شبه كامل بسبب الحرب، مارست الحكومة الأميركية ضغطاً وصفته الصحيفة بـ"الهائل" على بغداد لتقليص علاقاتها مع طهران، التي استخدمت جارتها كمصدر رئيسي للدولارات في انتهاك للعقوبات الأميركية، وفق التقرير.

واعتبرت الصحيفة هذه الخطوة جزءاً من مسعى واسع النطاق من جانب الإدارة الأميركية لحث بغداد على التقارب بشكل أكبر مع واشنطن في أعقاب الصراع.

وأفاد مسؤولون وفق ما تنقل عنهم الصحيفة، بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي ألغى شحنتين نقديتين على الأقل بناءً على تعليمات وزارة الخزانة، إحداهما بقيمة تقارب 500 مليون دولار.

واستؤنفت عمليات تسليم الدولار الأميركي، على متن طائرات شحن مستأجرة من قبل الحكومة العراقية، أواخر الشهر الماضي، وفقاً لما أفاد به مسؤولون عراقيون.

وفي المقابل، وعدت بغداد باتخاذ إجراءات لمنع إيران وحلفائها من الحصول على الدولار من شركات الصرافة العراقية، ومن صرف رواتب أعضاء "الميليشيات" الموالية لإيران، بحسب التقرير.

وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية إن شحنات الدولار الأميركي إلى العراق استؤنفت بعد أن التزمت بغداد بضمانات إضافية لمنع الجماعات المسلحة من استغلال النظام المالي للبلاد.

كما نقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي بأنه قال إن التحويلات المالية قد استؤنفت، لكنه امتنع عن التطرق إلى الإجراءات التي وافقت عليها بغداد لتقييد الدولار.

ولم تُنشر سابقاً الشروط التي وافق عليها العراق. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت سابقاً خبر استئناف شحنات الدولار.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أنه من المتوقع أن يلتقي الزيدي، وهو شخصية سياسية غير معروفة لم يسبق له تولي أي منصب، الرئيس ترمب في وقت لاحق من هذا الشهر في واشنطن.

وأضافت أن الزيدي قد اختاره البرلمان العراقي المنتخب رئيساً للوزراء في أيار/ مايو الماضي، بعد مواجهة طويلة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اختيار الزعيم القادم للبلاد.

وأكدت أن الزيدي حصل على تأييد ترمب، رغم امتلاكه بنكاً حظرته وزارة الخزانة الأميركية من التعامل بالدولار للاشتباه في تعامله مع زعيم "ميليشيا" مرتبط بإيران. كما أيّد مسؤولون إيرانيون علناً اختيار الزيدي، بحسب التقرير.

وتابع أن دعم البيت الأبيض جاء مصحوباً بمطلب من الزيدي استبعاد "الميليشيات" المدعومة من إيران من الحكومة العراقية المقبلة وتقليص نفوذ طهران في بغداد. كما أمر الزيدي هذه "الميليشيات" بنزع سلاحها ووضع عناصرها تحت سيطرة الدولة، وفق الصحيفة.

لكن المطالب الأميركية، بحسب التقرير، تنطوي على مخاطر سياسية جسيمة بالنسبة للزيدي، والتقدم في تقليص نفوذ "الميليشيات" بطيء، بحسب محللين.

ولم يحقق رؤساء الوزراء العراقيون السابقون نجاحاً يُذكر في تحدي "الميليشيات"، التي تحظى بدعم قوي في البرلمان، وفق التقرير.