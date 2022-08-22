صائغ عراقي يوضح سبب انخفاض سعر الذهب المحلي: لا يخضع للسيطرة النوعية

شفق نيوز/ عزا أحد صاغة الذهب العراقيين، يوم الاثنين، أسباب ارتفاع سعر المصوغات الذهبية الأجنبية مقارنة بالمحلية إلى ثلاثة عوامل رئيسية.

وقال الصائغ وسام الأعرجي، الذي يمتلك محلاً لبيع الذهب بالجملة في "شارع النهر" وسط بغداد، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار الذهب الأجنبي سواء كان إماراتياً أو تركياً أو إيطالياً أمام أسعار الذهب العراقي".

وبين أن "أحد الأسباب الرئيسية هو عدم دخول بعض الذهب العراقي للسيطرة النوعية الذي يكون فيه وسمة النسر المجنح وضمن عيارية 875 حيث يكون بعضه له وسمة خاصة بالورش أو المعامل التي قامت بصنعه والذي غالباً ما يكون عيارية الذهب أقل من 875 بحيث تصل إلى ما بين 820 الى 850".

وأضاف أن "السبب الرئيسي الثاني هو أن إنتاج الذهب المحلي لا يخضع للضريبة وأجور النقل، مقارنة بالأجنبي، حيث أن الذهب الإماراتي على سبيل المثال تكلف عملية نقله والضرائب مليون و800 ألف دينار لكل كيلو غرام من الذهب".

وأشار الأعرجي إلى أن "السبب الثالث يكمن في الصياغة والموديلات الجميلة والحديثة للذهب الأجنبي مقارنة بالعراقي"، مستدركا في الوقت نفسه بأن "الورش والمعامل الخاصة بصياغة الذهب في العراق بدأت تعمل حالياً على استيراد آلات صياغة شبيه بما موجود في الإمارات وتركيا".

يذكر أن أسعار الذهب الخليجي والأوروبي غالباً ما تكون أعلى من أسعار الذهب العراقي بمقدار 30 ألف دينار للمثقال الواحد من عيار 21.