صادرات إيران للعراق قاربت 6 مليارات دولار في 9 أشهر

شفق نيوز/ أعلن رئيس غرفة التجارة العراقية الإيرانية المشتركة، يحيى آل إسحاق، يوم الأحد، أن صادرات بلاده للعراق خلال التسعة أشهر الماضي، بلغت قيمتها خمسة مليارات و700 مليون دولار.

وقال آل إسحاق في تصريح لوكالة أنباء فارس الإيرانية، إن هذه الصادرات الإيرانية كانت بين 20 آذار ولغاية 20 كانون الأول الجاري، ولم تتأثر بجائحة كورونا.

وأشار إلى أن الرقم المستهدف للصادرات الإيرانية إلى العراق كان 20 مليار دولار، مبيناً أن بلاده صدرت إلى العراق في السنة المالية المنتهية في 19 آذار 2020، ما قيمته 12 مليار دولار من السلع، في مقابل توريد مئات الملايين من الدولارت.

ورأى آل إسحاق أن حجم الصادرات والواردات هذا غير متوافق، مضيفاً أن هناك مفاوضات للتبادل التجاري بين البلدين، وهو ما يصب في مصلحة إيران، بحسب تعبيره.

وبين أنه بالإمكان استيراد العديد من الاحتياجات من العراق في ظل توافر بعض مستحقات طهران، والإمكانات المالية لهذا البلد.

وأعلن آل إسحاق عن تدشين مشروع ترانزيت السلع من العراق، مبيناً أنه سيكون هنالك سوق كبير بين إيران والعراق، وهو ما يتطلب تشريعات وقرارات بدأ البرلمان العراقي بإقرارها، مؤكدا أن ما تبقى هو فقط اللوائح التنفيذية، ومن المقرر معالجة هذا الموضوع في غضون الأشهر المقبلة.