صادرات أوبك من الخام تهبط 4% مع التخفيضات الطوعية للإمدادات

شفق نيوز/ انخفضت صادرات أوبك من النفط الخام في الربع الأول من العام الجاري (2024)، مع التخفيضات الطوعية للإنتاج، في حين ارتفعت شحنات المنظمة من المنتجات النفطية، بحسب بيانات حصلت عليها وحللتها وحدة أبحاث الطاقة.

وأظهرت البيانات تراجع متوسط صادرات منظمة أوبك من النفط الخام إلى 19.37 مليون برميل يوميًا خلال الربع الأول من عام 2024، بانخفاض 4.1% أو ما يعادل 0.820 مليون برميل يوميًا عن متوسطها في المدة نفسها من عام 2023 (20.19 مليون برميل يوميًا).

وإجمالًا، تراجع متوسط صادرات أوبك من النفط (الخام والمنتجات النفطية) بنسبة 1.4% (340 ألف برميل يوميًا) إلى 23.09 مليون برميل يوميًا خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بمتوسطها البالغ 23.43 مليون برميل يوميًا خلال المدة نفسها من عام 2023.

صادرات 2024

شهريًا، بلغت صادرات الدول الـ12 الأعضاء في المنظمة نحو 19.17 مليون برميل يوميًا في يناير/كانون الثاني من 2024، بمعدل انخفاض بلغ 2.7%، مقارنة بنحو 19.71 مليون برميل يوميًا خلال الشهر نفسه من عام 2023، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

بينما هبطت صادرات أوبك من النفط الخام في شهر فبراير/شباط الماضي بنسبة 7.1% إلى 19.47 مليون برميل يوميًا، مقارنة بنحو 20.97 مليون برميل يوميًا خلال الشهر نفسه من عام 2023.

وتراجعت صادرات شهر مارس/آذار بنسبة 2% إلى 19.46 مليون برميل يوميًا، مقارنة بنحو 19.87 مليون برميل يوميًا في الشهر نفسه من عام 2023.

وبصفة عامة، جاء هبوط صادرات أوبك من النفط الخام بالتزامن مع سياسة خفض الإنتاج التي يُجريها تحالف أوبك+ بمقدار مليوني برميل يوميًا بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 حتى نهاية عام 2024، فضلًا عن التخفيضات الطوعية التي تنفذها عدة دول من التحالف.

وبدأت 8 دول من تحالف أوبك+، بقيادة السعودية، تطبيق تخفيضات طوعية للإمدادات تصل إلى 2.2 مليون برميل يوميًا، وذلك بداية من يناير/كانون الثاني 2024، قبل أن يتقرر تمديدها نهاية الربع الثاني من العام.

وارتفع إنتاج النفط في أوبك بصورة طفيفة خلال شهر مارس/آذار، ليصل إلى 26.604 مليون برميل يوميًا، مقارنة بنحو 26.601 مليون برميل يوميًا في فبراير/شباط 2024، وهو ثاني ارتفاع شهري على التوالي، بحسب أحدث تقرير شهري صادر عن المنظمة في 11 أبريل/نيسان الحالي.

بينما بلغ متوسط إنتاج أوبك من النفط قرابة 26.5 مليون برميل يوميًا خلال الربع الأول من 2024، بحسب بيانات جمعتها وحدة أبحاث الطاقة من آخر 3 تقارير شهرية صادرة عن المنظمة.

المنتجات النفطية

إلى ذلك تشير البيانات، التي حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة من شركة كبلر المتخصصة في بيانات الشحن العالمية، إلى أن صادرات منظمة أوبك من المنتجات النفطية ارتفعت بنسبة 15.1% أو ما يعادل 480 ألف برميل يوميًا خلال الربع الأول من عام 2024.

وبلغت صادرات أوبك من المنتجات النفطية قرابة 3.72 مليون برميل يوميًا خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بنحو 3.24 مليون برميل يوميًا خلال المدة نفسها من عام 2023.

أما على المستوى الشهري فقد ارتفعت صادرات شهر يناير/كانون الثاني بنسبة 14.1% إلى 3.42 مليون برميل يوميًا، مقارنة بنحو 2.99 مليون برميل يوميًا في الشهر نفسها من عام 2023.

كما ارتفعت صادرات شهر فبراير/شباط الماضي بنسبة 16.7% إلى 3.71 مليون برميل يوميًا، مقارنة بنحو 3.17 مليون برميل يوميًا في الشهر نفسها من عام 2023.

بينما صعدت صادرات أوبك من المنتجات النفطية في مارس/آذار الماضي بنسبة 14% إلى 4 ملايين برميل يوميًا، مقارنة بنحو 3.54 مليون برميل يوميًا في المدة نفسها من عام 2023.