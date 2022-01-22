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صادرات أوبك للهند تنخفض لأدنى مستوى والعراق أكبر مصدر لها

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-22T05:43:14+0000
صادرات أوبك للهند تنخفض لأدنى مستوى والعراق أكبر مصدر لها

شفق نيوز/ انخفض نصيب أوبك من واردات النفط الهندية إلى أدنى مستوى في 15 عامًا على الأقل، فيما حافظ العراق على موقعه كأكبر مصدر نفطي للهند.

وأظهرت بيانات صناعية أن حصة أوبك من واردات النفط الهندية تراجعت في 2021 إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عقد على الرغم من انتعاش مشتريات النفط الخام السنوية بنسبة أربعة بالمئة لثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

وشهد أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، ومعظمهم من الشرق الأوسط وإفريقيا، تقلص حصتهم من استيراد النفط الهندي إلى 70٪ في عام 2021 ، من ذروة بلغت 87٪ في عام 2008.

وأظهرت البيانات، أن واردات الهند من النفط الخام انتعشت 3.9 بالمئة إلى 4.2 مليون برميل يوميا في 2021 ، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الوباء في 2019.

وأظهرت البيانات أن الواردات النفطية الهندية قفزت في كانون الأول 2021 إلى أعلى مستوى لها في 11 شهرًا عند حوالي 4.7 مليون برميل يوميًا ، بزيادة نحو 5٪ عن تشرين الثاني ، لكنها لا تزال أقل بنسبة 7.8٪ عن العام السابق.

وأظهرت البيانات أن حصة أوبك تقلصت مع زيادة المصافي الواردات من كندا والولايات المتحدة على حساب إفريقيا والشرق الأوسط.

حيث استحوذ النفط الأمريكي والكندي على 7.3٪ و 2.7٪ من واردات الهند ، على التوالي ، مقارنة بـ 5.5٪ و 0.7٪ في العام السابق.

ووفقا للبيانات ظل العراق أكبر مورد للهند في عام 2021 منذ أن تجاوز المملكة العربية السعودية في عام 2017.

ومن المتوقع أن تزداد الإمدادات العراقية إلى الهند في عام 2022 حيث سترفع شركة هندوستان بتروليوم (HPCL) بنسبة 45 ٪ من النفط الخام لتوسيع طاقتها التكريرية.

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