صادرات نفط كوردستان إلى جيهان التركي تستمر بثباتها عند 190 ألف برميل

شفق نيوز- أربيل/ بغداد/ كركوك

لا تزال صادرات نفط إقليم كوردستان عبر خط أنابيب ميناء جيهان التركي مستمرة بثباتها عند مستوى 190 ألف برميل يوميا.

وقال مصدر في شركة نفط الشمال بمحافظة كركوك، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "استمرار تصدير هذه الكمية يُعد مؤشرًا واضحًا على استقرار العمليات التشغيلية وتحسن قدرات الضخ. ومن المتوقع أن تتحقق الزيادة تدريجيًا فور انتهاء جميع الأعمال الفنية والصيانة اللوجستية اللازمة لضمان استمرار الضخ دون انقطاع".

وكانت صادرات النفط من إقليم كوردستان قد توقفت لأكثر من عامين نتيجة نزاعات قانونية بين الحكومة الاتحادية وأربيل، فضلًا عن تأثر البنية التحتية بفترات توقف سابقة طالت الأنابيب والمرافق التشغيلية.

ويُعد استقرار عمليات التصدير الحالية خطوة مهمة نحو عودة الإقليم إلى المسار الطبيعي في قطاع النفط، بما يعزز الموارد المالية لكل من كوردستان والحكومة الاتحادية.

وفي هذا السياق، قال الخبير النفطي علي خليل في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "تحقيق مستوى تصدير يبلغ 190 ألف برميل يوميًا يمثل تقدّمًا مهمًا في استعادة النشاط النفطي بالإقليم، إلا أن الأهم هو ضمان استدامة التصدير، لما لذلك من تأثير مباشر على تعزيز الإيرادات وتحسين الوضع المالي للإقليم والدولة".

وأضاف أن "التحديات لا تقتصر على ضخ النفط فحسب، بل تشمل ضمان جودة الخدمات اللوجستية ونقل الخام وفق المعايير الدولية، والالتزام الصارم بالقوانين العراقية والدولية، مما يهيّئ بيئة مستقرة للقطاع النفطي على المدى الطويل".

ورغم هذا التحسّن، يبقى التحدي الأبرز في ضمان بقاء خطوط الأنابيب والمرافق التشغيلية في وضع مستقر لتجنب أي توقف مفاجئ، إضافة إلى ضرورة معالجة ملف الحقوق المالية بين الإقليم والحكومة الاتحادية لتفادي نزاعات مستقبلية، مع تعزيز سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية لضمان وصول النفط إلى الموانئ بكفاءة عالية.

وشدد الخبير علي خليل على أهمية تعزيز الشفافية في العقود النفطية، وضمان آليات دفع واضحة للشركات، إلى جانب الصيانة الدورية والمتابعة الفنية المستمرة، إضافة إلى تسويق النفط دوليًا بفاعلية أكبر لجذب المستثمرين وتعزيز القيمة المضافة للصادرات.

ويؤكد مراقبون أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة الإقليم والدولة على تثبيت هذا المسار وتحويله إلى استقرار طويل الأمد، بما يضمن استدامة الإيرادات وتطوير قطاع الطاقة بصورة تواكب المتغيرات الاقتصادية والسياسية.