صادرات نفط كركوك عبر ميناء جيهان بديل للخام الروسي إلى أوروبا

شفق نيوز - بغداد

أحد البدائل الواعدة لخام الأورال الروسي إلى أوروبا هو خام كركوك العراقي الذي بدأ مؤخرا التدفق عبر جيهان التركي.

وقال موقع oil price الذي يعنى بالطاقة في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن البدائل الواعدة نظريًا لخام الأورال الروسي هو خام كركوك العراقي، وهو خام ثقيل يعود الآن إلى السوق الأوروبية بعد توقف دام عامين.

واضاف ان العراق استأنف مؤخرًا الصادرات الشمالية إلى تركيا، مما قد يوفر لمصافي التكرير الإقليمية بديلاً عن البراميل الروسية. الذي يمر النفط عبر خط أنابيب كركوك -جيهان، ويحمل ما بين 400 ألف و450 ألف برميل يوميًا قبل إغلاقه في عام 2023.

كما وأشار الموقع إلى ان الخطط الحالية تنص على إرسال 190 ألف برميل يوميًا فقط إلى شركة تسويق النفط (سومو) للتصدير عبر جيهان، مع تخصيص 50 ألف برميل يوميًا إضافية للاستخدام المحلي في اقليم كوردستان.

واكد التقرير ان عودة كركوك تواجه تحديات حيث تعتزم "سومو" بيع نفط كركوك بأسعار البيع الرسمية، مما يعني أنه سيتم تسعيرها بعلاوة على خام برنت (1.25 دولار للبرميل في أكتوبر).

وفي مواجهة صعوبات في بيع أولى شحنات كركوك من جيهان، قد يكون هذا تفاؤلاً مفرطًا حيث كانت الأسعار الفورية المبلغ عنها أقل من خام برنت بأكثر من دولار واحد للبرميل. وعلاوة على ذلك، حتى لو ارتفعت التدفقات، تشير المصافي إلى أن جودة كركوك المتقلبة تجعلها مكملاً، وليس بديلاً، لخام الأورال، بحسب التقرير.