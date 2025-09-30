صادرات نفط إقليم كوردستان تواصل بثبات تدفقها إلى الأسواق العالمية

شفق نيوز – كركوك

أكد مصدر نفطي في شركة نفط الشمال الحكومية، اليوم الثلاثاء، استقرار صادرات نفط إقليم كوردستان بعد استئنافها، مشيرا إلى أن عمليات الضخ تسير بصورة طبيعية عند مستوى 190 ألف برميل يومياً.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "عمليات التصدير عبر الخطوط الناقلة مستمرة من دون أي معوقات، وأن المعدلات اليومية مستقرة منذ مطلع الأسبوع الجاري"، لافتاً إلى أن "عمليات التخزين في ميناء جيهان التركي تجري بصورة طبيعية، ولا تواجه أي مشاكل فنية أو لوجستية".

وأشار إلى أن "العمل جارٍ وفق الجداول المقررة بين بغداد وأربيل، بما يضمن انتظام تدفق النفط من حقول الإقليم باتجاه موانئ التصدير"، مضيفاً أن "التنسيق بين الجانبين أسهم في استقرار الكميات المصدّرة، وضمان وصولها إلى الأسواق العالمية من دون انقطاع".

وشهدت أسعار النفط بالأسواق العالمية، في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، مع توقعات بزيادة جديدة في إنتاج أوبك+، واستئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان العراق عبر تركيا، مما عزز المخاوف من فائض في المعروض العالمي.

وبعد أكثر من عامين ونصف العام من التوقف، استؤنفت، صباح يوم السبت 27 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، عمليات تصدير النفط الخام من حقول إقليم كوردستان عبر حقل "فيشخابور" إلى ميناء جيهان التركي، بمعدل 190 ألف برميل يومياً.

وجاءت هذه الخطوة عقب عدة اجتماعات بين وفدي وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية، حيث تم التوصل في النهاية إلى اتفاق ثلاثي بين الوزارتين والشركات الدولية المستثمرة، يقضي بأن تتم عمليات التصدير عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التي تتولى إيصال نفط كوردستان إلى ميناء جيهان.

وكان إقليم كوردستان يضخ نحو 500 ألف برميل يومياً قبل توقف الصادرات في آذار/ مارس 2023، بعد صدور حكم يلزم تركيا بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد، ما دفع أنقرة لوقف استخدام الخط الناقل للخام.

وفي تموز/ يوليو الماضي، وافق الإقليم على تسليم نفطه إلى شركة تسويق النفط العراقي "سومو" لتتولى بيعه دولياً، في خطوة لتهدئة النزاع الممتد بشأن عائدات النفط.

ومؤخرا قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن البلاد تكبدت خسائر تراوحت بين 22 و25 مليار دولار نتيجة توقف صادرات النفط من إقليم كوردستان، ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً عن تقديرات سابقة بخسائر قيمتها 19 مليار دولار حتى شباط/ فبراير الماضي.