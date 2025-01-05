صادرات نفط العراق لأمريكا تتجاوز 6 ملايين برميل خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر من 6 ملايين برميل خلال شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 2024.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق صدر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر كانون الأول الماضي 6.696 ملايين برميل، مرتفعا عن شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 6.161 ملايين برميل".

واضافت ان "العراق صدر متوسط 213 ألف برميل يوميا من النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فيما صدر متوسط 209 آلاف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 229 ألف برميل يوميا في الأسبوع الثالث"، مشيرا الى ان "صادرات الاسبوع الرابع بلغت متوسط 212 ألف برميل يوميا".

كما اشارت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن "العراق جاء بالمرتبة الخامسة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا التي جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها، المكسيك، والبرازيل، وفنزويلا ".

ووفقا للجدول، فإن "العراق جاء بالمرتبة الاولى عربيا باكثر الدول العربية المصدرة للنفط لامريكا تليه، السعودية، ومن ثم ليبيا".