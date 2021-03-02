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صادرات نفط العراق إلى أمريكا تتخطى 3 ملايين برميل خلال شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-02T06:44:20+0000
صادرات نفط العراق إلى أمريكا تتخطى 3 ملايين برميل خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي، يوم الثلاثاء، أن صادرات العراق لأمريكا من النفط الخام تجاوزت 3 ملايين خلال شهر شباط.

وقالت الادارة بحسب جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "العراق صدر من النفط الخام لامريكا خلال الشهر الماضي 3 ملايين و24 ألف برميل وبمعدل 108 ألف برميل يوميا"، مبينا ان "العراق صدر خلال الأسبوع الأول من شهر شباط بمعدل 90 الف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 114 الف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، فيما صدر متوسط 227 برميلاً يوميا في الأسبوع الثالث "، مشيرا الى ان "الاسبوع الرابع لم يشهد تصدير اي كمية من النفط".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي ان "العراق جاء بالمرتبة السادسة بعد كل من كندا والمكسيك والسعودية والاكوادور وكولومبيا، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا خلال شهر شباط 5 ملايين و900 الف برميل"، مبينة ان "كندا جاءت بالمرتبة الاولى كأكثر دول مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك ".

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