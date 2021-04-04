سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صادرات نفط العراق إلى أمريكا تتخطى 3 ملايين برميل خلال شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-04T06:40:04+0000
صادرات نفط العراق إلى أمريكا تتخطى 3 ملايين برميل خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي، يوم الأحد، أن صادرات العراق لأمريكا من النفط الخام تجاوزت 3 ملايين برميل خلال شهر آذار الفائت.

وقالت الادارة بحسب جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "العراق صدر من النفط الخام لأمريكا خلال الشهر الماضي 3 ملايين و293 ألف برميل وبمعدل 109 آلاف برميل يوميا"، مبينا ان "العراق صدر خلال الأسبوع الأول من شهر آذار بمعدل 141 ألف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 165 الف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، فيما صدر متوسط 105 آلاف براميل يوميا في الأسبوع الثالث "، مشيرا الى ان "الاسبوع الرابع  بمعدل 88 الف برميل يوميا ".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي ان "العراق جاء بالمرتبة الخامسة بعد كل من كندا والمكسيك والسعودية ، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا خلال شهرآذار 8 ملايين و288 الف برميل"، مبينة ان "كندا جاءت بالمرتبة الاولى كأكثر دول مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك ".

related

اخلاء شركة الحفر النفطية العراقية بعد اشتباه باصابة موظف بكورونا

Date: 2020-03-18 09:53:45
اخلاء شركة الحفر النفطية العراقية بعد اشتباه باصابة موظف بكورونا

أمريكا تمدد مهلة إعفاء العراق من استيراد الغاز الإيراني

Date: 2021-03-31 11:59:39
أمريكا تمدد مهلة إعفاء العراق من استيراد الغاز الإيراني

العراق يعلن معدل صادراته النفطية للاردن خلال شهر

Date: 2020-08-15 08:41:39
العراق يعلن معدل صادراته النفطية للاردن خلال شهر

صادرات العراق النفطية لأمريكا تهبط إلى الصفر

Date: 2020-12-05 06:09:11
صادرات العراق النفطية لأمريكا تهبط إلى الصفر

صادرات العراق النفطية لأمريكا ترتفع الى 68 الف برميل

Date: 2021-03-06 06:18:06
صادرات العراق النفطية لأمريكا ترتفع الى 68 الف برميل

بعد إنخفاضها للصفر .. إرتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا

Date: 2021-01-16 05:57:43
بعد إنخفاضها للصفر .. إرتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا

صادرات نفط العراق إلى أمريكا تتخطى 3 ملايين برميل خلال شهر

Date: 2020-10-31 07:10:15
صادرات نفط العراق إلى أمريكا تتخطى 3 ملايين برميل خلال شهر

العراق يعلن زيادة طفيفة بالإيرادات المالية المتحققة من بيع النفط

Date: 2021-01-01 11:55:59
العراق يعلن زيادة طفيفة بالإيرادات المالية المتحققة من بيع النفط