صادرات نفط العراق إلى أمريكا تتخطى 3 ملايين برميل خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي، يوم السبت، ان صادرات العراق لأمريكا من النفط الخام بلغت 3 ملايين و618 الف برميل خلال شهر تشرين الاول.

بحسب جدول للإدارة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن "العراق صدر من النفط الخام لامريكا خلال الاسبوع الاول من شهر تشرين الاول 343 الف برميل وبمعدل 49 الف برميل يوميا، فيما صدر مليون و798 الف برميل في الاسبوع الثاني وبمعدل 114 الف برميل يوميا، فيما صدر كمية بلغت مليون و337 الف برميل في الاسبوع الثالث "، مشيرا الى ان "الاسبوع الرابع شهد تصدير كمية 679 الف برميل وبمعدل 97 الف برميل يوميا".

وذكرت إدارة معلومات الطاثة الأمريكي ان "العراق جاء بالمرتبة السادسة بعد كل من كندا والمكسيك والسعودية والاكوادور وكولومبيا، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لامريكا خلال شهر تشرين الاول 9 ملايين و485 الف برميل"، مبينة ان "كندا جاءت بالمرتبة الاولى كأكثر دول مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك ".

واشارت الى ان "الصادرات العراقية لشهر تشرين الاول ارتفعت عن شهر ايلول السابق التي بلغت الصادرات فيها 3 ملايين و17 الف برميل".

وتعد امريكا أكثر دول العالم استهلاكا للنفط، حيث احتلت المركز الأول بكمية استهلاك بلغت 19.4 مليون برميل يوميا تشكل 19.7% من حجم الاستهلاك العالمي.