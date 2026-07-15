صادرات نفط البصرة تتعافى جزئياً إلى 870 ألف برميل يومياً في حزيران

شفق نيوز - بغداد

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، ارتفاع معدل صادرات النفط الخام المنقولة بحراً عبر موانئ البصرة إلى نحو 870 ألف برميل يومياً خلال شهر حزيران الماضي، مسجلة زيادة بثلاثة أضعاف مقارنة بشهر أيار، وذلك عقب الاستئناف الجزئي لحركة التدفقات عبر مضيق هرمز قبل أن تتسبب التوترات الأمنية بإغلاقه مجدداً.

ورغم هذا التعافي النسبي، تشير البيانات الرسمية إلى أن الصادرات النفطية ما تزال دون مستويات ما قبل الأزمة الإقليمية بكثير، حيث كانت البصرة تصدّر نحو 3.6 ملايين برميل يومياً في شهر شباط الماضي.

وفي سياق متصل، بلغ متوسط صادرات النفط الخام العراقي عبر خط أنابيب جيهان التركي نحو 230 ألف برميل يومياً خلال حزيران، وهو ما يمثل قرابة نصف المعدلات التاريخية المعتادة للخط، وشكّل النفط الخام المنتج من الحقول الاتحادية نحو 176 ألف برميل يومياً من إجمالي الكميات المصدرة عبر الخط الشمالي.

وكان مسح "بلاتس أوبك" الصادر عن مؤسسة "إس آند بي جلوبال إنرجي"، قد أظهر أن إنتاج العراق الإجمالي من النفط الخام بلغ 4.22 ملايين برميل يومياً في شباط الماضي، إلا أن خسارة منافذ التصدير الجنوبية والاضطرابات الإقليمية أدت إلى تراجع الإنتاج الإجمالي للبلاد إلى ما دون مليوني برميل يومياً خلال الفترة الممتدة من آذار إلى حزيران الماضيين.