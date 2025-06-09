صادرات مشتقات العراق تتجاوز 2.7 مليون طن في 3 أشهر

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، يوم الاثنين، عن تصدير ثلاثة منتجات نفطية بكمية تجاوزت 2.7 مليون طن من المشتقات النفطية خلال الربع الأول من العام 2025.

وذكرت الشركة في إحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "العراق صدر 2 مليون و795 ألفاً و11 طناً من المشتقات النفطية، وذلك اعتباراً من شهر كانون الثاني ولغاية شهر آذار من عام 2025".

وأضافت أن "هذه الصادرات توزعت بين زيت الوقود بمقدار 2 مليون و539 ألفاً و394 طناً، وهي كمية منخفضة مقارنة بالربع الرابع من العام 2024، الذي بلغت فيه صادرات زيت الوقود 4 ملايين و216 ألفاً و145 طناً".

وأشارت إلى أن "العراق صدر أيضاً مادة النفثا بكمية بلغت 242 ألفاً و513 طناً"، مبينة أنه "تم كذلك تصدير وقود الطائرات بكمية 13 ألفاً و104 أطنان".

وتعد مادة النفثا وسيطة تُستخدم إما في صناعة البتروكيماويات مثل تصنيع الإيثيلين أو إنتاج العطريات، أو في إنتاج البنزين من خلال عمليات الإصلاح أو الأيزومرة داخل المصافي.