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صادرات كرماشان إلى العراق بلغت أكثر من ملياري دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-23T08:59:21+0000
صادرات كرماشان إلى العراق بلغت أكثر من ملياري دولار

شفق نيوز/ أعلن القائم بأعمال دائرة تنسيق الشؤون الاقتصادية في محافظة كرماشان  "بهزاد باباخاني" يوم الجمعة زيادة 12 بالمئة في الوزن و 8 بالمئة في قيمة صادرات المحافظة خلال العام الايراني الماضي (انتهى 20 مارس 2021).

وقال باباخاني في تصريح لوكالة "أرنا" الرسمية إن  اجمالي قيمة السلع غير النفطية المصدرة عبر حدود محافظة كرماشان الى خارج البلاد بلغت 2 مليار و 400 مليون دولار.

وأضاف أن زيادة الصادرات عبر المنافذ التجارية للمحافظة ، كان ملحوظا ومهما رغم تشديد الحظر والإغلاق المتكرر بسبب انتشار فيروس كورونا.

واشار الى إن محافظة كرماشان لديها خمسة منافذ تجارية رسمية هي برويزخان وخسروي وشيخ صله وشوشمي وسومار، مردفا بالقول إن الحدود الاقتصادية الرسمية توفر فرصة جيدة للغاية لتصدير البضائع المنتجة محليا، وخاصة منتجات محافظة كرماشان.

واعتبر الحدود الاقتصادية الرسمية من المزايا الجيدة للمحافظة، قائلا إن المجموعة الإدارية للمحافظة تسعى إلى الاستفادة القصوى من قدرة هذه الحدود من أجل التبادل وتوليد الدخل وخلق فرص العمل والقضاء على البطالة في المحافظة.

ونوه إلى أن استخدام قدرات وإمكانيات المنافذ الاقتصادية الرسمية مهم للغاية وفعال في تحقيق شعار العام "الانتاج، الدعم، وازالة العراقيل.، موضحا ان هذه الحدود تشكل دعما قويا لتعزيز الإنتاج.

وتشترك محافظة كرماشان ذات الغالبية الكوردية، والتي يبلغ عدد سكانها 2 مليون نسمة، في حدود 371 كيلومترا مع العراق.

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