صادرات سوريا الزراعية للعراق.. 30 شاحنة يومياً محملة بالرمان والطماطم والعنب

شفق نيوز/ شهدت صادرات المنتجات الزراعية السورية إلى دول الخليج والعراق انتعاشاً ملحوظاً، بعد حل أزمة عبور الشاحنات إلى الخليج التي نتجت عن زيارة وزير الزراعة السوري إلى الأردن.

وأفادت لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق، اليوم الاثنين، بأن إجراءات عبور الشاحنات تحسنت ليقتصر الانتظار على 48 ساعة كحد أقصى، مقارنة بفترات انتظار تجاوزت 15 يوماً سابقاً.

ووفقاً لأحد أعضاء اللجنة، ارتفع عدد الشاحنات المتجهة إلى دول الخليج ليصل إلى 20 شاحنة يومياً، محملة بالرمان والعنب والتفاح والبندورة (الطماطم) والحمضيات، بعد أن كان العدد يتراوح بين 5 و10 شاحنات.

أما العراق، فقد شهد زيادة ملحوظة في حجم الواردات الزراعية السورية مع بدء موسم الرمان، حيث يتم إرسال حوالي 30 شاحنة يومياً محملة بالرمان بشكل أساسي، إضافةً إلى البندورة والعنب، ما يعكس تحسناً كبيراً في الطلب مقارنة بالأشهر الماضية التي لم تتجاوز خلالها الشاحنات المتجهة للعراق 5 شاحنات يومياً.

وفي السياق ذاته، يتزايد الطلب الروسي على الرمان السوري، إذ يتم تصدير حوالي 125 طناً يومياً عبر البحر إلى روسيا، ما يعزز حضور المنتجات الزراعية السورية في الأسواق الخارجية.